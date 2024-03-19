В Средиземном море спасли 249 беженцев, которые плыли в Италию на самодельных лодках

Судно гуманитарной организации «Врачи без границ» спасло от утопления в Средиземном море 249 беженцев. Об этом сообщает Bild.

В опасное путешествие из Ливии в Италию отправились мужчины, женщины и дети. Большая часть из них находилась на полуразрушенной деревянной барже, остальные теснились на самодельных лодках, склеенных из стекловолокна. В конце концов нелегалы были вынуждены подать сигнал бедствия недалеко от побережья Северной Африки. Они дождались прибытия спасательного судна Geo Barents, зафрахтованного благотворительной организацией специально для помощи беженцам в Средиземном море.

К этому моменту лодка ливийцев уже набирала воду. Когда Geo Barents достиг ее, около 45 человек находились в воде, и ни у кого из них не было спасательных жилетов. Экипаж двух спасательных шлюпок сумел поднять на борт потерпевших кораблекрушение. Спасенные, как отмечается, смогли так долго держаться на поверхности воды, потому что ее температура в этом регионе уже составляет около 18℃. При более низкой температуре многие из ослабленных людей, находившихся в шоковом состоянии, скорее всего, утонули бы из-за переохлаждения, заявили представители организации «Врачи без границ». Прямо сейчас Geo Barents направляется в гавань города Каррара на севере Италии. Оно причалит к берегу утром 20 марта.

Ранее нелегалы приехали из Франции в Великобританию в отсеке для багажа в детском туравтобусе.