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В российском регионе задержали пьяного мужчину с 12 тротиловыми шашками

В Краснодарском крае задержали мужчину с 12 тротиловыми шашками

В Краснодарском крае задержали пьяного мужчину, у которого при себе было 12 тротиловых шашек. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел в Белоглинском районе. Во время проверки оперативной информации полицейские обнаружили возле подъезда одного из домов на вид пьяного мужчину, рядом с которым на ступеньках находились 12 тротиловых шашек.

На место прибыли следователи и взрывотехники Росгвардии. Они осмотрели место и изъяли взрывчатку, жителей дома эвакуировали.

Выяснилось, что 44-летний мужчина купил шашки у 32-летнего знакомого. Во время обыска в жилище россиянина также нашли обрез винтовки Мосина и 285 патронов различного калибра.

Обоих мужчин задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Ранее в российских регионах ликвидировали нелегальные оружейные мастерские.

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