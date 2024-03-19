При обстреле поселка под Белгородом пострадал 15-летний подросток

Число пострадавших при обстреле поселка Разумное в Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) выросло до четырех. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«К сожалению, количество пострадавших увеличилось до четырех человек», — уточнил глава региона.

По словам Гладкова, в Разумном 15-летний подросток получил «множественные осколочные ранения». Бригада скорой помощи доставила его в детскую больницу.

В поселке Разумное во время обстрела получили повреждения 13 частных домовладений. Кроме того, в многоквартирных жилых домах взрывной волной выбило окна. Осколки повредили здания школы и детского сада, 19 автомобилей. В селе Никольское боеприпас попал в крышу предприятия, в селе Нижний Ольшанец — в дом и гараж. Одно домовладение повреждено в селе Беловское.

До этого Гладков сообщал, что в результате воздушных ударов украинских по поселку Разумное в Белгородской области три человека получили серьезные ранения.

Ранее в Госдепе США отреагировали на обстрел ВСУ Белгорода.