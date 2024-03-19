В Москве женщина упала с восьмого этажа, встала и пошла в сторону подъезда

На северо-западе Москвы 52-летняя женщина выпала из окна восьмого этажа и смогла самостоятельно передвигаться после ЧП. Первую доврачебную помощь ей оказали сотрудники Росгвардии, которые оказались поблизости. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Росгвардии.

Инцидент произошел в доме 6 по Пятницкому шоссе. Женщина выпала с балкона и приземлилась на землю — падение смягчил сугроб. На видео, снятое представителями ведомства, пострадавшая самостоятельно идет и разговаривает. По ее словам, она выпала случайно.

Росгвардейцы вызвали «скорую» и москвичку забрали в одну из городских больниц. Ей диагностировали перелом шейки бедра. Также под подозрением сотрясение головного мозга.

Ранее екатеринбурженку, которая выпала с 20-го этажа и выжила, выписали из больницы.