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В Москве женщина упала с восьмого этажа, встала и пошла в сторону подъезда

На северо-западе Москвы женщина упала с восьмого этажа, встала и пошла домой

На северо-западе Москвы 52-летняя женщина выпала из окна восьмого этажа и смогла самостоятельно передвигаться после ЧП. Первую доврачебную помощь ей оказали сотрудники Росгвардии, которые оказались поблизости. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Росгвардии.

Инцидент произошел в доме 6 по Пятницкому шоссе. Женщина выпала с балкона и приземлилась на землю — падение смягчил сугроб. На видео, снятое представителями ведомства, пострадавшая самостоятельно идет и разговаривает. По ее словам, она выпала случайно.

Росгвардейцы вызвали «скорую» и москвичку забрали в одну из городских больниц. Ей диагностировали перелом шейки бедра. Также под подозрением сотрясение головного мозга.

Ранее екатеринбурженку, которая выпала с 20-го этажа и выжила, выписали из больницы.

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