В Кремле ответили на вопрос о компенсации пострадавшим НПЗ

В Кремле переадресовали вопрос о компенсации НПЗ, подвергшимся обстрелам беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Комментарий дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время брифинга.

Журналист задал вопрос о том, не обсуждается ли компенсация пострадавшим на НПЗ из-за обстрела беспилотниками.

«Мне неизвестно об этом, но скорее это все-таки профиль правительства, поэтому рекомендую туда обратиться», — ответил Песков.

Недавно работа Славянского НПЗ была нарушена из-за атак украинских беспилотников. Они были нейтрализованы, в результате падения одного из них возник пожар, возгорание ликвидировано. Предприятие было атаковано в ночь на 17 марта.

Позже сотрудники НПЗ приступили к оценке ущерба, который был нанесен в результате атак украинских БПЛА, сообщил руководитель службы безопасности НПЗ Эдуард Труднев.

До этого губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что украинский беспилотник атаковал Сызранский НПЗ в регионе.

Ранее энергетики рассказали о последствиях атаки беспилотников на российские НПЗ.