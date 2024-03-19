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В Белгороде отменили воздушную тревогу

Губернатор Гладков сообщил об отмене сигнала воздушной тревоги в Белгороде

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Белгороде отменили воздушную тревогу менее чем через 20 минут после ее объявления. Сообщение об отмене сигнала появилось в Telegram-канале губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

«В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности», — написал глава региона.

Воздушная тревога действовала в городе с 10:34 до 10:53 мск. Гладков призывал находящихся дома горожан не подходить к окнам и спрятаться в помещениях со сплошными стенами, по типу ванной и коридора. Тем, кого сигнал застал на улице, губернатор рекомендовал спуститься в укрытия или найти другое безопасное место.

Как сообщает Минобороны РФ, около 10:30 мск ВСУ атаковали Белгородскую область девятью снарядами, запущенными из RM-70 Vampire. По данным ведомства, все объекты удалось перехватить.

Ранее украинское издание сообщило о взрывах в Херсоне.

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