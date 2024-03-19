В Удмуртии мужчина проткнул живот и спину железным прутом, упав с крыши на забор

В Ижевске врачи Городской клинической больницы №9 спасли молодого мужчину с арматурой, проткнувшей живот и спину. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Удмуртии.

Как рассказали медики, мужчина получил травму, когда расчищал кровлю дома, поскользнулся и с высоты упал на металлическую ограду — один из прутьев вошел в тело пострадавшего на 10-15 сантиметров. Пострадавшего на «скорой» доставили в больницу, где врачи экстренно провели ему операцию.

«Железный штырь едва не задел почку, но серьезных повреждений и внутреннего кровотечения удалось избежать. Чтобы предотвратить инфекцию и заражение от ржавого штыря, пациенту провели курс лечения», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее в Бурятии врачи спасли подростка, который насквозь проткнул голову вилами.