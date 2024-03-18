В Коми восьмилетняя девочка провалилась в колодец во время прогулки

В поселке Синдор школьница упала в открытый колодец, когда гуляла возле дома. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике Коми.

Инцидент произошел в Княжпогостском районе республики Коми, восьмилетняя девочка гуляла возле жилого дома и провалилась в канализационный люк, который не заметила под слоем снега. Серьезных травм ребенок не получил и сумел выбраться.

По факту произошедшего проверку проводит республиканский СК. Следователи установят круг лиц, ответственных за содержание канализационных люков и дадут правовую оценку их действиям.

Ранее мальчик из Астрахани получил ожоги ног после падения в канализационный люк.