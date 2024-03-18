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В Тульской области мужчина хотел спасти собаку и провалился под лед

В Тульской области мужчина гулял с собакой и провалился под лед на реке

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МЧС России

В деревне Егнышовка Тульской области очевидцы и спасатели помогли выбраться из ледяной воды местному жителю, который пытался спасти свою собаку. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Инцидент проищзошел на реке Ока в Тульской области. Житель деревни Егнышовка выгуливал своего пса, в какой-то момент собака оказалась на середине водоема и провалилась под лед.

Мужчина пытался спасти животное и сам оказался в ледяной воде, спасателей вызывал очевидец, который рыбачил неподалеку. Прибывшие на судне на воздушной подушке сотрудники ГИМС МЧС России вместе с рыбаком вытянули пострадавшего на лед. Сотрудники ведомства оказали ему помощь и передали врачам.

Ранее автомобиль с тремя людьми ушел под лед в Хабаровском крае.

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