Врач посоветовала не торопиться снимать шапку весной

Весной не стоит снимать шапку раньше времени, чтобы избежать переохлаждения. Такой совет в интервью РИАМО дала врач-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Оксана Серебрякова. По ее словам, носить головной убор необходимо даже при легком ветре.

«Весенний период, несмотря на свою красоту и привлекательность, несет в себе ряд вызовов здоровью. Опека и предусмотрительность, особенно в отношении обуви, головных уборов и витаминизированного питания, помогут минимизировать риски и насладиться этой прекрасной порой без негативных последствий для здоровья», — отметила врач.

Она добавила, что хождение без головного убора в холодную и ветренную погоду может привести к мигрени, гипотермии и другим неприятным последствиям.

До этого Серебрякова предупреждала, что промокшие ноги могут стать причиной развития многих заболеваний — от обычной простуды до бронхита и пневмонии. По ее словам, влага на ногах способствует охлаждению организма, ухудшает кровообращение и создает благоприятную среду для размножения бактерий.

Врач-терапевт ИНВИТРО Иван Ромасов при этом отметил, что промокшие ноги напрямую не могут привести к ОРВИ, однако являются причиной нарушения работы иммунной системы и, как следствие, могут провоцировать развитие простуды.

Ранее врач объяснила, реально ли застудить почки, если сидеть на холодном.