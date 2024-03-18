Москвичам рассказали, ждать ли выпадения снега в городе до конца марта

В Москве в ближайшие дни не ожидается выпадение снега, однако полностью исключить его появление до конца марта невозможно. Об этом «Москве 24» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Она напомнила, что снег в столице выпадал и в мае. Однако пока что синоптики не ожидают его, осадки преимущественно будут в виде дождя, уточнила эксперт.

При этом в Москве на этой неделе ожидаются морозы. Так, 20–23 марта температура воздуха в городе ночью будет слабоотрицательная.

«То есть можно сказать, что ночной морозец в столичный регион вернется. Дневная температура пока останется положительной. В середине недели преобладающие значения будут +3…5°C, затем на пару-тройку градусов выше. Расчеты показывают, что рост температуры в дальнейшем продолжится», — заключила Позднякова.

До этого Татьяна Позднякова говорила, что март в Москве в 2024 году может оказаться одним из самых сухих в истории наблюдений за погодой. Она также отметила, что этой весной в столице часто бывает солнечная погода. По ее словам, во второй половине марта также ожидается большое количество часов солнечного сияния.

Ранее сообщалось, что ученые научились предсказывать погоду по скорости таяния льдов Гренландии.