Российские врачи спасли пациента с гигантской опухолью во рту

Врачи клинического медицинского центра «Медицинский город» в Тюмени прооперировали мужчину со злокачественным новообразованием в полости рта. Об этом сообщили в пресс-службе депздрава области.

Впервые пациент обратился за помощью в 2020 году. Тогда врачи после обследования нашли у него опухоль, переходящую на язык и челюсть, и провели операцию по ее удалению. Два года мужчину ничего не беспокоило, но в 2023 году болезнь вернулась.

«На момент хирургического вмешательства злокачественным процессом был поражен практически весь язык, дно полости рта, гортань, ротоглотка, костные структуры на шее и мягкое небо», — рассказали врачи центра.

Чтобы закрыть образовавшийся на лице дефект, пациенту пересадили кожу с грудной клетки. Мужчина уже может самостоятельно глотать.

По словам медиков, мужчину уже выписали домой, в скором времени ему предстоит голосовое протезирование.

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