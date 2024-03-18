Врач рассказала, какую пользу для здоровья приносит калина

Калина позволяет укрепить иммунитет и может помочь в профилактике вирусных заболеваний, потому что она богата витаминами А и C, антиоксидантами и флавоноидами. О том, как извлечь из нее максимальную пользу, RuNews24 рассказала кандидат биологических наук, заведующая кафедрой общей биологии и фармации университета «Синергия» Наталья Балобанова.

По ее словам, собирать ягоду лучше после первых заморозков, когда они потеряют свою специфическую горечь. Собранную калину можно заморозить, высушить или переработать. Кроме того, из нее можно приготовить варенье или мармелад, добавила эксперт. Чай с этой ягодой поможет облегчить симптомы простуды и улучшить пищеварение.

«Из ягод калины также получают ценное масло, которое используется в фармацевтике и косметологии. Оно обладает антисептическими и противовоспалительными свойствами, которые делают его идеальным для ухода за кожей и волосами. Таким образом, калина — это не просто ягода, а настоящий кладезь здоровья и красоты, включение которой в свой рацион и повседневный уход открывает мир натурального благополучия и гармонии с природой», — заключила Балобанова.

Фитотерапевт Михаил Лущик до этого говорил, что калину можно есть при любых хронических заболеваниях, кроме гипотонии. По его словам, в калине много калия, который поддерживает сердце и сосуды.

Ранее диетолог перечислила полезные для иммунитета ягоды.