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Власти Гагаузии рассказали, в каком случае попросят РФ о помощи

Гуцул: Гагаузия попросит о помощи РФ в случае объединения Молдавии с Румынией

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Максим Блинов/РИА Новости

Гагаузия обратится за помощью к Российской Федерации в случае, если руководство Молдавии решит объединиться с Румынией. С таки заявлением выступила глава Гагаузии Евгения Гуцул в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), ее слова передает ТАСС.

«Мы обратимся к нашим международным партнерам», — сообщила она сценарий действий в случае объединения Молдавии с Румынией.

По словам Гуцул, в первую очередь Гагаузская автономия попросит о поддержке Россию и Турции.

Мы обратимся ко всем международным организациям, в ООН», — подчеркнула глава региона.

Незадолго до этого Гуцул заявила, что молдавский народ всегда будет дружить с Россией, на взаимоотношениях стран не отразятся никакие действия политиков, несмотря на действия, которые предпринимает правящая партия PAS во главе с президентом Майей Санду. По ее оценке, сотрудничество двух государств складывалось столетиями.

Ранее Гуцул заявила, что Майа Санду отправится «на свалку истории».

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