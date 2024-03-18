В ОП РФ заявили о провалившихся попытках Запада сорвать выборы президента России

Попытки Запада сорвать ход голосования на выборах президента России полностью провалились, считает председатель координационного совета по интеграции новых субъектов РФ при Общественной палате России Александр Малькевич.

«Во время выборов мы увидели, что фейки в России не работают. Все запущенные фейки Запада не доходили до аудитории, потому что у россиян выработался информационный иммунитет», — сказал Малькевич.

По его словам, россияне своим активным участием в выборах дали однозначный ответ любым угрозам и попыткам террора.

«Особое мужество и стойкость проявили жители Белгорода и Белгородской области, которые пошли на участки и проголосовали вопреки обстрелам, попыткам прорвать границу и непрекращающимся угрозам. Люди ответили консолидацией на атаки Киева и провокации прозападных агентов», — сказал Малькевич.

Член ОП РФ отметил, что для Донбасса и Новороссии первые в их истории выборы президента РФ стали важнейшим политическим событием.

«Люди в новых регионах шли на выборы, избирательные комиссии работали, несмотря на обстрелы ВСУ и информационное давление. Люди бесстрашно проявляли свою волю на первых выборах президента России в истории Донбасса и Новороссии», — отметил Малькевич.

Напомним, выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. После подсчета 99,76% голосов самовыдвиженец Владимир Путин набрал 87,29% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) – 4,30%, Владислав Даванков («Новые люди») – 3,84%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,21%.