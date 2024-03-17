Илон Маск спрогнозировал потерю новых территорий Украиной

Без скорейшего перехода к мирным переговорам Украина рискует потерять больше территорий и людей, считает американский бизнесмен Илон Маск. Слова владельца Tesla цитирует РИА Новости.

«Чем дольше там нет мира, тем хуже для граждан Украины — больше людей... и больше территорий будет потеряно», — написал Маск на своей странице в соцсети X.

Миллиардер добавил, что в данный момент, на его взгляд, солдат ВСУ отправляют в окопы «впустую».

До этого Маск публично согласился с мнением миллиардера Дэвида Сакса о том, что США фактически истощили запасы своего оружия ввиду конфликта на Украине. На взгляд Сакса, Штаты и другие союзники Киева рано или поздно столкнутся с соответствующими последствиями.

Кроме того, Маск одобрил тезис Сакса о том, что президент США Джо Байден саботировал мирное соглашение между Россией и Украиной весной 2022 года.

Ранее Маск назвал вредными для Украины попытки наступать.