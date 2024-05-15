Рогов заявил, что ВСУ перебрасывают танки Leopard на Харьковское направление

Вооруженные силы Украины перебрасывают на Харьковское направление танки Leopard и боевые машины CV 90. Об этом заявил РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов.

«Сейчас враг перебрасывает подразделения нескольких бригад на Харьковское направление вместе с немецкими танками Leopard -1 и Leopard-2, а также шведскими боевыми машинами CV 90», — сказал он.

По словам Рогова, украинские войска, пытаясь спасти ситуацию, перебрасывают на это направление все, что могут найти.

По его сведениям, туда в том числе переброшены подразделения 5-й штурмовой, 57-й мотопехотной, а также 21-й и 93-й механизированных бригад.

Он считает, что «главное сражение» на Харьковском направлении еще впереди.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

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Ранее Украину предупредили о начале решающего этапа боевых действий.