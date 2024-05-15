Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рогов заявил, что ВСУ перебрасывают танки Leopard на Харьковское направление

Рогов заявил о переброске на Харьковское направление бригад ВСУ и Leopard

close
100%
Martin Meissner/AP

Вооруженные силы Украины перебрасывают на Харьковское направление танки Leopard и боевые машины CV 90. Об этом заявил РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов.

«Сейчас враг перебрасывает подразделения нескольких бригад на Харьковское направление вместе с немецкими танками Leopard -1 и Leopard-2, а также шведскими боевыми машинами CV 90», — сказал он.

По словам Рогова, украинские войска, пытаясь спасти ситуацию, перебрасывают на это направление все, что могут найти.

По его сведениям, туда в том числе переброшены подразделения 5-й штурмовой, 57-й мотопехотной, а также 21-й и 93-й механизированных бригад.

Он считает, что «главное сражение» на Харьковском направлении еще впереди.

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

15 мая ТАСС, ссылаясь на силовые структуры ДНР, заявил, что часть группировки ВСУ попала в оперативное окружение в Часовом Яре.

Ранее Украину предупредили о начале решающего этапа боевых действий.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами