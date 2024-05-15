В США раскритиковали Блинкена за выступление в киевском баре

Сенатор США от Республиканской партии Рик Скотт раскритиковал госсекретаря Энтони Блинкена за выступление в одном из киевских баров, где он спел и сыграл на гитаре с группой «Rockin' In The Free World». Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«В то время, как мир находится в огне, а американцы проводят свой 221-й день в заложниках ХАМАС в Газе, Блинкен уезжает на Украину в финансируемую налогоплательщиками поездку. На кого, черт возьми, он думает, что работает?» – прокомментировал сенатор видеозапись с выступлением Блинкена.

Рано утром 14 мая стало известно, что глава американского внешнеполитического ведомства прибыл на Украину с необъявленным визитом. Госсекретарь приехал на поезде.

В ходе визита он признал, что мобилизация на Украине проходит с трудностями, но выразил уверенность в ее целесообразности. По его словам, мобилизация обеспечит украинскую армию дополнительными войсками для борьбы с более многочисленными наступающими силами. Блинкен подчеркнул, что мобилизация позволит укрепить оборону и сформировать больше подразделений.

Ранее Блинкен назвал положение Украины критическим.