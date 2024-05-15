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Годовалая девочка осталась без присмотра и выпала из окна на пятом этаже в Магнитогорске

В Магнитогорске годовалая девочка осталась без присмотра и выпала из окна

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Shutterstock

В Магнитогорске годовалая девочка выпала из окна на пятом этаже, оставшись без присмотра. Об этом во «ВКонтакте» сообщает Поисково-спасательная служба региона.

По информации сообщества, инцидент произошел, когда девочка в возрасте одного года и девяти месяцев на минуту осталась без присмотра. Ребенок выпал из окна на пятом этаже и упал на козырек магазина.

Заметившие произошедшее очевидцы обратились в экстренные службы. Спасатели эвакуировали ребенка с крыши магазина через балкон третьего этажа на спинальном щите, а затем вынесли к автомобилю скорой помощи.

Сообщается, что девочка «стоически» перенесла транспортировку в детскую городскую больницу. Во избежание лишних травм ее переложили с носилок спасателей лишь после МРТ.

Сейчас пострадавшая находится под наблюдением врачей. Информации о ее состоянии не поступало.

Ранее восьмилетняя девочка выпала из окна гостиницы в Новосибирске, играя в прятки с подружками.

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