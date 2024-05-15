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Стало известно, каким раритетным автомобилем владел задержанный генерал Минобороны Юрий Кузнецов

Задержанный генерал Минобороны Кузнецов владел раритетным автомобилем «Волга»

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Начальник главного управления кадров Минобороны России Юрий Кузнецов, обвиняемый во взяточничестве, приобрел за четыре года службы советский автомобиль «Волга». Об этом сообщает РИА Новости.

«В 2019 году Кузнецов приобрел себе советский автомобиль марки «Волга», — говорится в сообщении.

О том, какую именно модель автомобиля «Волга» купил Юрий Кузнецов и использовал ли он его для личных или служебных поездок, не сообщается.

14 мая Юрий Кузнецов был задержан по подозрению в уголовном преступлении.

Позже Басманный суд арестовал предпринимателя Леву Мартиросяна за дачу взятки главе управления кадров Минобороны РФ Юрию Кузнецову. Мартиросян, как выяснил «Коммерсантъ», купил землю в Краснодарском крае и построил на ней дом для жены Кузнецова. В ответ чиновник Минобороны, по информации издания, помог предпринимателю получить госконтракты на оказание гостиничных услуг общей стоимостью 372 млн рублей. Мартиросян пробудет в СИЗО как минимум до 12 июля.

Ранее жене и дочери Кузнецова стало плохо во время обысков.

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