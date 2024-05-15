Невезение «Спартака» в матче с «Балтикой» назвали катастрофой

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов заявил, что красно-белые не заслуживали поражения в матче финала Пути регионов Кубка России от калининградской «Балтики». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«По-моему, столько моментов команда не создавала больше ни в одном матче сезона...Образно говоря, каждый игрок — от Игнатова до Угальде — имел два-три шанса отличиться! Я давно такого невезения не видел. Катастрофа какая-то», — заявил он.

Поединок, который состоялся 14 мая на калининградском стадионе «Ростех Арена», завершился победой хозяйской команды с минимальным счетом. Единственный мяч был забит уже на четвертой минуте — с передачи белорусского нападающего Виталия Лисаковича отличился 24-летний колумбиец Кевин Андраде.

В суперфинале Кубка России «Балтика», которую возглавляет Сергей Игнашевич, сразится с лучшей командой пары финала Пути РПЛ — петербургским «Зенитом» или московским ЦСКА. Первая встреча команд, состоявшаяся в Москве, завершилась вничью, 1:1. Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге в среду, 15 мая. Начало — 20:45 по московскому времени.

Ранее в «Спартаке» постарались объяснить поражение от «Балтики».