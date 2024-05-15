Лавров заявил о готовности России бороться с русофобией в мире

Российская Федерация совместно с Организацией исламского сотрудничества (ОИС) продолжит борьбу с исламофобией, христианофобией и русофобией в мире. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в обращении к участникам Форума молодых дипломатов стран ОИС, передает ТАСС.

По словам дипломата, Россия намерена способствовать межрелигиозному и межкультурному диалогу, защищать общие для всех мировых религий духовно-нравственные ценности.

Форум проводится на полях международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

В начале мая спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям Геннадий Аскальдович в ответ на критику со стороны США заявил, что американским «поборникам правды и справедливости» следует «обратить взор на свою страну, где наблюдается серьезный рост антисемитизма и исламофобии».

Ранее в ОП рассказали о многовековых традициях России в области межконфессионального взаимодействия.