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Стало известно, что Украина готовит тотальную мобилизацию в нескольких городах

Рогов: Киев готовит тотальную мобилизацию в пяти городах Украины

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Evgen Kotenko/Reuters

Киев готовит тотальную мобилизацию в пяти подконтрольных Украине городах. Об этом ТАСС сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов.

По его словам, тотальной мобилизации в ближайшие дни будут подвергнуты Славянск, Константиновка, Запорожье, Харьков и Павлоград.

«Речь идет о полном перекрытии дорог в городах с установкой блокпостов, фильтрационными мероприятиями, поквартирным и подомовым обходами. Все запланировано, ориентировочно начиная с 17-18 мая», — отметил Рогов.

Он считает, что режим Зеленского бросает людей из подконтрольных прифронтовых регионов как пушечное мясо.

«В города пребывают сотни сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, военкомат. — Ред.), с подкреплением Нацгвардии и СБУ для отлова людей», — добавил Рогов.

До этого государственный секретарь США Энтони Блинкен признал, что мобилизация на Украине проходит с трудностями, но выразил уверенность в ее целесообразности.

Ранее украинские военные признали бесполезность мобилизованных в ВСУ.

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