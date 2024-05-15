Премьер Грузии ответил на угрозы США из-за закона об иноагентах

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал контрпродуктивными угрозы Соединенных Штатов о пересмотре отношений и возможных санкциях из-за принятия закона об иностранных агентах. Его слова приводит портал Newsgeorgia.ge.

Он подчеркнул, что если Вашингтон хочет улучшить двусторонние отношения, то угрозы в адрес Грузии «несерьезны и контрпродуктивны».

«Мы не хотим, чтобы репутация США была испорчена. Наш призыв к США — подумать о партнерстве и не прибегать к контрпродуктивным шагам. Прежде всего это повредит именно им. Никакой вред нашей политической команде это не нанесет, наша поддержка только укрепится. Поэтому еще раз призываю всех быть прагматичными», — заявил Кобахидзе.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон фундаментально пересмотрит отношения с Грузией, если Тбилиси примет закон об иностранных агентах.

До этого помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты введут персональные санкции в отношении руководства Грузии, если в стране будет подорвана демократия.

Ранее Захарова заявила об «открытой угрозе» Грузии со стороны США.