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Министр обороны Британии отказался ехать в Одессу из соображений безопасности

Times: глава Минобороны Британии не поедет в Одессу из соображений безопасности

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Global Look Press

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс решил не ехать в Одессу во время своего недавнего визита на Украину, чтобы не попасть под обстрел. Об этом сообщает газета The Sunday Times.

В публикации уточнили, что глава ведомства должен был посетить Одессу после переговоров с в Киеве, но в последний момент поездку на юг страны отложили. Газета назвала причиной смены планов возникшую реальную угрозу ракетного удара. В статье отметили, что «русским стало известно» о плане Шэппса посетить в Одессу.

Автор материала обратил внимание, что поездка должна была состояться на следующий день после того, как в городе произошел взрыв рядом с кортежем президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.

В Минобороны России заявили, что ракеты были выпущены по ангару в промышленном портовом районе Одессы.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.

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