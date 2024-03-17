В Калужской области сбили три украинских дрона

Средства систем противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали три украинских БПЛА в Калужской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Владислав Шапша.

«Сегодня ночью беспилотники противника пытались атаковать объекты нашей инфраструктуры в Кировском районе области», — написал губернатор.

Он уточнил, что уничтожили дроны самолетного типа. По словам главы региона, разрушений инфраструктуры и жертв нет. На место происшествия уже выехала оперативная группа.

Накануне над Белгородской областью уничтожили 15 снарядов Vampire. В Минобороны РФ пояснили, что каждый из боеприпасов уничтожили еще в воздухе.

16 марта стало известно, что российские военные за ночь сбили восемь беспилотников над регионами России. Пять дронов ликвидировали над Курской областью. Над Белгородской областью российские военные уничтожили три беспилотника, а также реактивный снаряд и ракету ТРК «Точка-У».

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.