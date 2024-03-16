В Бердянске произошел взрыв самодельной бомбы

В жилом районе Бердянска Запорожской области произошел взрыв. Об этом сообщается в Telegram-kanale «Бердянск. Официально».

По имеющейся информации, вечером сдетонировало не имеющее поражающих элементов самодельное взрывное устройство. При взрыве никто не пострадал.

На месте происшествия начали работу сотрудники служб экстренного реагирования и правоохранительных органов. Городские власти выступили с призывом соблюдать спокойствие и не поддаваться на провокации. В случае обнаружения подозрительных предметов горожанам следует незамедлительно сообщить об этом по телефону полиции.

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