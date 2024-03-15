Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянка хотела избавиться у косметолога от жира на животе, но получила обморожение

В Кургане женщина получила обморожение на процедуре у косметолога

close
100%
Depositphotos

Жительница Кургана посетила косметолога и получила обморожение на популярной процедуре. Об этом сообщает издание URA.ru.

Инцидент произошел в 2020 году, но последствия манипуляции женщина, по ее словам, ощущает до сих пор.

«В 2020 году я увидела <...> рекламу новой услуги — криолиполиз. Процедура обещала уменьшение жировой прослойки. Поскольку холод разрушает жировые клетки, якобы на обработанном месте жир больше никогда не образуется», — рассказала собеседница СМИ.

На самой процедуре живот клиентки обработали с помощью специального оборудования.

«Я увидела на животе иней и прямоугольную форму жировой складки. Обработанный участок тела был застывшим, бледным, напоминал курицу, которую только достали из морозилки», — поделилась жительница Кургана.

После этого косметолог растирала клиентке живот. По словам женщины, специалист выглядела испуганной.

Дома у жительницы Кургана обработанное место пошло пузырями. Косметолог посоветовала обработать кожу мазью из аптеки, а также вернула за процедуру деньги.

Позже потерпевшая обратилась к врачу, поврежденная ткань заживала около двух месяцев, на месте обморожения остались большие пигментные пятна.

Жительница Кургана винит в инциденте себя, так как не уточнила, достаточно ли у специалистов квалификации, чтобы делать криолиполиз, а также есть ли у них сертификат на оборудование и другие важные детали.

Ранее косметолог рассказала, как предотвратить появление пигментных пятен.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами