Россиянка хотела избавиться у косметолога от жира на животе, но получила обморожение

Жительница Кургана посетила косметолога и получила обморожение на популярной процедуре. Об этом сообщает издание URA.ru.

Инцидент произошел в 2020 году, но последствия манипуляции женщина, по ее словам, ощущает до сих пор.

«В 2020 году я увидела <...> рекламу новой услуги — криолиполиз. Процедура обещала уменьшение жировой прослойки. Поскольку холод разрушает жировые клетки, якобы на обработанном месте жир больше никогда не образуется», — рассказала собеседница СМИ.

На самой процедуре живот клиентки обработали с помощью специального оборудования.

«Я увидела на животе иней и прямоугольную форму жировой складки. Обработанный участок тела был застывшим, бледным, напоминал курицу, которую только достали из морозилки», — поделилась жительница Кургана.

После этого косметолог растирала клиентке живот. По словам женщины, специалист выглядела испуганной.

Дома у жительницы Кургана обработанное место пошло пузырями. Косметолог посоветовала обработать кожу мазью из аптеки, а также вернула за процедуру деньги.

Позже потерпевшая обратилась к врачу, поврежденная ткань заживала около двух месяцев, на месте обморожения остались большие пигментные пятна.

Жительница Кургана винит в инциденте себя, так как не уточнила, достаточно ли у специалистов квалификации, чтобы делать криолиполиз, а также есть ли у них сертификат на оборудование и другие важные детали.

Ранее косметолог рассказала, как предотвратить появление пигментных пятен.