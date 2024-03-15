Эксперты рассказали, как выбрать безопасные для здоровья магазинные блины

Домашние блины намного безопаснее для здоровья, чем магазинные, считают специалисты. Если же человек все-таки решает купить готовые блинчики, важно правильно их выбрать. При неправильном хранении продукта в нем могут появиться опасные бактерии. В этом случае будет недостаточно разогреть блины в микроволновке или сковородке, рассказала эксперт Роскачества Наталья Завьялова «Пятому каналу».

В ходе проверок замороженных блинов популярных марок эксперты Роскачества не раз находили в них опасные микроорганизмы. Среди них – кишечная палочка, энтерококки, листерии, отметила Завьялова.

«Чем опасны бактерии в блинчиках с мясом? В том, что есть блинчики, которые достаточно просто разогреть в микроволновке. В этом случае есть риск, что микробы не погибнут», — подчеркнула она.

Сальмонелла может попасть в блины из яйца в их составе или из мясной начинки, предупредила начальник отдела надзора по гигиене питания Надежда Раева.

«Кроме этого, конечно, представляет интерес плесень, которая тоже может появиться даже в замороженных продуктах», — добавила она.

При покупке готовых блинов она порекомендовала учитывать, охлажденные они или замороженные – первые являются съедобными не более одних суток. Хранить блины важно при температуре не ниже 6 градусов по Цельсию.

Чтобы не рисковать здоровьем, специалисты советуют отдавать предпочтение домашним блинам. При приготовлении рекомендуется использовать полезные начинки – рыба, творог, белок яйца, а вместо пшеничной муки – цельнозерновую. По словам диетологов, такие блины можно есть даже тем, кто хочет снизить вес.

Напомним, врачи считают одной из самых полезных начинок для блинов красную икру, так как в ней содержатся витамины А, D, Е, К, а также омега-3 жирные кислоты.

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