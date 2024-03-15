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Руководитель киевского метро подал в отставку после обвинений в коррупции

Начальник метро Киева подал заявление об увольнении после обвинений в коррупции

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Руководитель киевского метрополитена Виктор Брагинский написал заявление об увольнении после публикаций в украинский прессе, уличающих его в коррупции. Об этом сообщается в Telegram-канале Киевской городской администрации.

Причиной для отставки стали результаты опубликованного изданием Bihus.Info расследования, где утверждалось, что метрополитен предоставлял подряды фирмам связанных с Брагинским лиц, а родственники руководителя подземки владеют дорогой недвижимостью. После этого мэр украинской столицы Виталий Кличко пригрозил уволить начальника метро.

В киевском метро уже не первый месяц наблюдаются разного рода неприятности, по крайней мере часть из которых в украинской прессе связывают с коррупцией.

5 марта на станции метро «Выдубичи» в Киеве с потолка начала капать вода.

8 декабря 2023 года в Киеве закрыли шесть станций метро из-за подтопления тоннеля.

Ранее мосты в Киеве оказались под угрозой обрушения.

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