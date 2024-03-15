Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Газе 20 человек погибли в ожидании гуманитарной помощи

CNN: 20 человек погибли и 155 пострадали в ожидании гуманитарной помощи в Газе

close
100%
Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

По меньшей мере 20 человек погибли и 155 получили ранения, попав под обстрел во время ожидания гуманитарной помощи в секторе Газа. Об этом сообщает телеканал CNN.

Минздрав сектора Газа заявил, что трагедия произошла, когда Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по скоплению людей, ожидающих доставки продовольствия.

Свидетели инцидента рассказали, что по району был нанесен удар, похожий на танковый или артиллерийский. По данным минздрава, пострадавших доставляют в больницу.

При этом в ЦАХАЛ заявили, что информация об атаке израильских военных является фейком.

8 марта при сбросе с самолетов контейнеров с гуманитарной помощью в секторе Газа погибли пять человек.

До этого десятки жителей Газы погибли в давке и под колесами грузовиков, которые доставили гуманитарную помощь на север анклава.

Ранее ХАМАС рассказал, каким видит соглашение с Израилем.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами