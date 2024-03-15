В Газе 20 человек погибли в ожидании гуманитарной помощи

По меньшей мере 20 человек погибли и 155 получили ранения, попав под обстрел во время ожидания гуманитарной помощи в секторе Газа. Об этом сообщает телеканал CNN.

Минздрав сектора Газа заявил, что трагедия произошла, когда Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по скоплению людей, ожидающих доставки продовольствия.

Свидетели инцидента рассказали, что по району был нанесен удар, похожий на танковый или артиллерийский. По данным минздрава, пострадавших доставляют в больницу.

При этом в ЦАХАЛ заявили, что информация об атаке израильских военных является фейком.

8 марта при сбросе с самолетов контейнеров с гуманитарной помощью в секторе Газа погибли пять человек.

До этого десятки жителей Газы погибли в давке и под колесами грузовиков, которые доставили гуманитарную помощь на север анклава.

Ранее ХАМАС рассказал, каким видит соглашение с Израилем.