Названы три уловки маркетологов, на которые чаще всего ведутся россияне

Конкуренция между российскими производителями растет практически во всех сферах, поэтому компании используют максимум способов привлечь внимание потребителей. С помощью незаметных уловок маркетологи «манипулируют» покупателями и заставляют приобретать ненужные товары. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил Кирилл Котов, бизнес-аналитик, руководитель отдела продаж образовательной академии и предприниматель.

По его словам, самый распространенный ход — искусственно создать дефицит товара.

«Это создание иллюзии, что товар вот-вот закончится. Компании ограничивают доступ к своим продуктам или услугам с помощью пометок «Осталось 3 штуки», «Предложение действительно только 48 часов» и т.д. Дополнительно создается эффект толпы, чтобы показать, как много людей уже заинтересовались продуктом. Это стимулирует потребителей к совершению покупки, так как они опасаются, что упустят свой шанс. Часто за этой иллюзией скрывается обычный товар, доступный в любом объеме», — рассказал специалист.

Помимо этого, люди легко покупают товар с помощью социального давления.

«Еще одна уловка, которая побуждает потребителя к покупке, — популярность продукта. Компания создает ощущение, что товар или услуга очень востребованные и качественные. Это делается с помощью демонстрации многочисленных отзывов или рекомендаций от известных личностей. Россияне особенно любят рекламу с участием любимых актеров и певцов, поэтому многие банки и фармацевтические компании привлекают медийных личностей к съемке промо-материалов. Когда человек видит рядом с продуктом известное лицо, вероятность покупки увеличивается минимум на 15-20%», — поделился эксперт.

Простой, но очень эффективный способ заинтересовать покупателя, — указать неполную цену.

«Одной из главных уловок маркетологов можно назвать указание цены в рассрочку вместо обычной. Такая практика появилась несколько лет назад на дорогих товарах (бытовая техника, гаджеты, автомобили), а сейчас стала появляться повсеместно. Например, вместо 100 тысяч рублей на ценнике указывают 10 тысяч с пометкой «в месяц». Покупатели не обращают внимание на надпись с мелким шрифтом и ведутся на выгодную стоимость. А чтобы не испугать клиентов кредитами, компании договариваются с банками о погашении процентов за потребителей. Особенно эффективно данный способ работает в области онлайн-образования, где длительный и дорогой курс разбивают на 12 платежей. Таким образом стоимость кажется очень низкой, и человек легко принимает решение о покупке. Об итоговой цене человек узнает только на кассе, где отказаться от товара уже сложнее психологически», — сказал он.

Чтобы не пострадать от продвинутых маркетологов, старайтесь внимательно изучать товар или услугу, заявил Котов.

«Помимо самых популярных уловок, есть и более необычные. Например, использование запаха выпечки в общепитах, чтобы продлить нахождение в кафе и увеличить аппетит клиента. По статистике, в местах с приятным ароматом люди проводят на 15 минут дольше, а значит, больше заказывают. Если же вы собираетесь приобрести дорогостоящий товар, то потратьте 1-2 дня на изучение предложений разных производителей. Сравните цены и прочитайте условия акции подробнее. Прежде чем совершать покупку, задайте себе вопросы о том, действительно ли вам нужен этот товар, или вам просто понравилась его реклама», — резюмировал эксперт.

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