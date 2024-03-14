В Красноярском крае врачи спасли ребенка с инфекцией в мозге и сердце

Врачи нескольких больниц Красноярского края спасли ребенка с инфекционным поражением головного мозга и сердца, за время болезни он потерял 20 килограммов и перестал ходить. Об этом сообщает пресс-служба минздрава региона.

11-летний школьник из Красноярска начал плохо себя чувствовать еще в начале декабря, болезнь проявлялась как ОРВИ, мать лечила сына дома самостоятельно. Через несколько дней состояние мальчика ухудшилось — появилась сильная головная боль и сонливость. Пациента направили в Богучанскую больницу, где у него обнаружили кровоизлияние в мозг.

Ребенку провели трепанацию черепа, но становилось только хуже, подросток перенес пневмонию и сепсис, позднее выяснилось, что инфекция полностью разрушила два клапана сердца, школьнику поставили диагноз инфекционный эндокардит — воспаление внутренней оболочки сердца.

«Истощенный ребенок потерял 20 кг за период болезни, не мог самостоятельно ходить из-за тяжелой сердечной недостаточности, трахеостома не позволяла ему нормально говорить, казалось, что он потерял тягу к жизни, но очень боялся большой и сложной операции на сердце», — рассказал заведующий детским кардиохирургическим отделением Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Красноярска Павел Теплов.

Специальным аппаратом мальчику чистили кровь, чтобы инфекция не распространялась по организму. Кардиохирургам пришлось заменить маленькому пациенту два сердечных клапана, школьника удалось спасти.

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