В Анголе 50 человек погибли из-за теста на колдовство

В Анголе скончались 50 человек, подозреваемых в колдовстве, их заставили выпить неизвестную жидкость. Об этом сообщает Daily Mail.

В провинции Бие подозреваемых в черной магии заставили выпить неизвестную жидкость, для проверки на колдовство, скончались 50 жителей города Камакупа. Тест на общение с силами тьмы проводили старейшины общины, что именно входило в состав жидкости — неизвестно.

По заявлениям местной полиции подобный ритуал широко распространен в Анголе, но в последнее время число подобных инцидентов возросло, правоохранители пытаются их пресекать. На данный момент в Анголе нет законов, запрещающих занятия магией.

Ранее на Сейшелах оппозиционного политика обвинили в колдовстве.