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Режим ЧС введен в Ярославле из-за пожара в многоквартирном доме

В Ярославле из-за пожара в многоквартирном жилом доме ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в Ярославле из-за пожара в многоквартирном жилом доме в центральной части города. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии, пишет РИА Новости.

«В Ярославле введен режим чрезвычайной ситуации из-за пожара в доме 18/50 на проспекте Ленина», — указывается в публикации.

Согласно информации администрации, в целях ликвидации последствий инцидента во Дворце культуры имени А.М. Добрынина открыли пункт временного размещения для пострадавших горожан. Также у дома дежурят полицейские в целях пресечения случаев несчастных случаев и мародерства.

«В 19.00 здесь пройдет совещание оперативного штаба с жителями», — сообщили в мэрии.

Региональное министерство транспорта предупредило, что в связи с инцидентом на время перекрыто транспортное движение по проспекту Ленина и через площадь Карла Маркса, рейсовые автобусы следуют транзитом, возможны задержки в расписании общественного транспорта.

Перед этим пресс-служба МЧС сообщала, что в Ярославле на проспекте Ленина загорелась кровля жилого дома на площади в тысячу квадратных метров.

Ранее в Ярославле козырек подъезда рухнул и перекрыл жителям проход.

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