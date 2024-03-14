Россиянин сбывал героин и метадон, пряча наркотики в детском кресле

В Красноярске полицейские обнаружили в детском кресле автомобиля наркотики и отправили водителя под стражу. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

Жителя Красноярска подозревали в сбыте запрещенных веществ, мужчину задержали во дворах жилых домов по улице Маерчака, в ходе досмотра в его автомобиле был обнаружен пакет с 25 свертками, который лежал в кресле для перевозки детей.

Найденное отправили на экспертизу, которая установила, что в пакетиках были 11 граммов героина и 4 грамма метадона. Как установили полицейские, водитель прятал закладки с наркотиками в разных районах города. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключен под стражу.

Ранее россиянин, хранивший наркотики в банковской ячейке, попался ялтинской полиции.