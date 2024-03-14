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Неизвестный пытался похитить ребенка, уговаривая пойти искать колобка

В Якутии мужчина преследовал мальчика, уговаривая пойти искать колобка

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Shutterstock

В Якутске неизвестный мужчина приставал к школьнику на улице и пытался увести его за собой в неизвестном направлении. Об этом сообщает SakhaPress.

О произошедшем рассказал жительница Якутска, женщина сообщила, что ее 12-летний сын шел в магазин, когда к нему подошел незнакомец. Мужчина спросил мальчика, не видел ли он колобка, школьник прошел мимо.

«Как только сын дошел до магазина, этот человек его догнал и начал уговаривать идти с ним искать колобка. Сын понял, что с мужчиной что-то не так и не стал разговаривать с ним, зашел в магазин. Как сын говорит, человек остался на улице и ждал его», — сообщила женщина.

Мальчик позвонил родителям, пока за ним ехал отец, злоумышленник скрылся. Семья обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Проводится проверка.

Ранее россиянин силой забрал дочь у бывшей жены и увез в неизвестном направлении.

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