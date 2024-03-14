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Российскому пенсионеру грозит срок за пойманного осетра

В Ямало-Ненецком автономном округе пенсионеру грозит срок за пойманного осетра

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

В Ямало-Ненецком автономном округе 67-летнему пенсионеру грозит срок за пойманного осетра. Об этом со ссылкой на Управление транспортной полиции по УрФО сообщает Ura.ru.

По информации агентства, инцидент произошел в Шурышкарском районе. На реке Горная Обь пенсионер рыбачил при помощи запрещенной капроновой сети, а в его улове обнаружили по одной особи рыбы пеляди и сибирского осетра, который занесен в Красную книгу.

Сообщается, что по результатам ихтиологической экспертизы было установлено, что ущерб от действий мужчины составил около 480 тысяч рублей. У россиянина в качестве вещественных доказательств изъяли сеть, снегоход и другие приспособления.

Возбуждено уголовное дело, его расследованием занимаются полицейские Новоуренгойского линейного отдела. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

Ранее двое россиян получили более пяти лет лишения свободы за незаконную рыбалку.

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