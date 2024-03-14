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На Кубани активисты сожгли чучело Байдена

РИА Новости: кубанские активисты сожгли чучело Байдена на Масленицу

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Joshua Roberts/Reuters

Кубанские активисты из «Отрядов Путина» сожгли чучело Байдена в честь Масленицы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вчера [президент России] Владимир Владимирович по телевизору объявил конец балу вампиров. И мы из «Отряда Путина» поддерживаем его. Сегодня мы сжигаем главного вампира мира», — заявили активисты.

До этого Байден ошибся, говоря о времени своего пребывания на посту президента США. Произнося речь в городе Милуоки, он сказал: «Послушайте, ребята, я закончу свое выступление так: четыре года назад на этой неделе я занял должность».

Также Байден оговорился во время выступления и назвал Си Цзиньпина лидером России.

Президент США вспоминал один их эпизодов президентства Барака Обамы, когда сам Байден находился на должности вице-президента. Байден сказал, что Обама предупреждал его о необходимости сблизиться с Си Цзиньпином, поскольку однажды он станет «лидером России».

Ранее Байден заявил, что у него хорошая память и тут же перепутал президентов Египта и Мексики.

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