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В Саратове в ДТП с участием более 20 машин пострадали семь человек

В Саратове на трассе столкнулись более 20 машин

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Прокуратура Саратовской области

В Саратове произошло массовое ДТП с участием более чем 20 машин. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел на трассе «Саратов – Волгоград». По предварительной информации, большегруз столкнулся с легковым автомобилем, что повлекло за собой столкновение еще 23 автомобилей.

На данный момент проводится проверка, ее ход находится на контроле у прокуратуры.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрия Юрина, в аварии пострадали семь человек. Одного из них госпитализировали. Движение на участке из-за произошедшего осложнено.

Ранее в Нижнем Тагиле мужчина на иномарке устроил массовую аварию.

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