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В Петербурге мужчину осудили за нарисованную на листовке для участников СВО свастику

В Петербурге за рисунок свастики на символе СВО осудили мужчину

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В Петербурге суд вынес приговор местному жителю, который нарисовал свастику на символе СВО. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

Инцидент произошел 31 декабря 2023 года. По версии правоохранителей, подозреваемый нарисовал нацистскую символику в углу листовки со стихами, которая предназначалась для участников СВО. В этот день волонтеры собирали вещи для отправки на фронт.

Сам мужчина не смог объяснить причину своих действий, но предположил, что в тот момент был пьян.

Суд признал россиянина виновным и обязал выплатить штраф в размере тысячи рублей за демонстрацию нацистской символики.

Ранее в Петербурге наказали местного жителя, осквернившего блокадный мемориал.

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