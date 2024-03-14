В Сибири трехмесячный ребенок впал в кому после падения из коляски

В Новосибирской области младенца госпитализировали после того, как он выпал из коляски. Об этом сообщает ngs.ru со ссылкой на общественного деятеля Анну Тажееву.

Инцидент произошел в Каргатском районе. По словам источника, после падения у трехмесячного ребенка начались судороги. Мать обратилась за помощью к вечеру, из-за чего младенца госпитализировали позже. Ребенок впал в кому.

«Из местной больницы санавиацией ребенка отправили в областную больницу», – поделилась Тажеева.

Ситуацией заинтересовались в прокуратуре. На данный момент проводится проверка. Помимо этого, сотрудники ведомства дадут оценку работе органов системы профилактики с семьей.

Ранее в Новосибирской области многодетная россиянка бросила младенца в подвале после домашних родов.