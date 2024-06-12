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ООН выявила военные преступления со стороны Израиля и ХАМАС

ООН: Израиль и ХАМАС совершили военные преступления в первые месяцы конфликта

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Dylan Martinez/Reuters

ООН проводит расследование военных преступлений, совершенных Израилем и палестинской группировкой ХАМАС в первые месяцы конфликта. Об этом сообщает Reuters.

Расследование показало, что израильская армия совершила преступления против человечности во время военной операции в секторе Газа. Кроме того, ООН выявила военные преступления и со стороны ХАМАС.

10 июня Совет Безопасности ООН проголосовал за проект резолюции США по перемирию между Израилем и ХАМАС. Его поддержали 14 из 15 членов СБ, РФ воздержалась от голосования.

Первый этап резолюции подразумевает незамедлительное прекращение огня, вывод войск Израиля из населенных пунктов сектора Газа и освобождение заложников.

Накануне Axios сообщал, что ХАМАС ответило Египту и Катару на предложение Израиля о прекращении огня.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

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