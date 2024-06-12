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Пашинян поздравил Путина с Днем России

Пашинян поздравил Путина и Мишустина с Днем России

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Vladimir Voronin/AP

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительные послания президенту Российской Федерации Владимиру Путину и председателю правительства этой страны Михаилу Мишустину по случаю Дня России. Об этом сообщается на сайте премьер.

Пашинян назвал этот день важным в новейшей истории России, символизирующим желание россиян открыть новую политическую веху в истории страны.

Политик выразил уверенность в том, что многовековые отношения между Арменией и Россией будут продолжать конструктивно развиваться, способствуя укреплению двустороннего и многостороннего сотрудничества во всех областях, представляющих взаимный интерес.

Также Пашинян пожелал Путину здоровья, благополучия и всех благ, а российскому народу – добра и процветания.

В поздравлении к Мишустину Пашинян отметил, что взаимовыгодное, многостороннее сотрудничество между правительствами России и Армении будет и дальше развиваться в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах.

«В этот знаменательный для всех россиян день, дорогой Михаил Владимирович, желаю Вам здоровья, благополучия и дальнейших успехов», — добавил премьер.

Также президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Путина и всех россиян с Днем России.

День России отмечается 12 июня. Этот праздник установлен в честь принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР от 1990 года.

Ранее в Совфеде заявили о необходимости обновления элит в России.

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