Немецкая Uniper расторгла контракты с «Газпромом»

Немецкая компания Uniper объявила о расторжении контрактов на поставку газа с «Газпром экспортом». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

На разрыв договора с «Газпром экспортом» компания решила пойти после положительного решения в арбитражном разбирательстве. Кроме того, суд присудил выплатить Uniper более €13 млрд компенсации за непоставку газа.

Соглашение должно было действовать до 2035 года. Прокачка по контракту в Германию прекратилась в конце августа 2022 года. Немецкая компания сочла нарушением контракта объявленный «Газпромом» форс-мажор.

13 марта арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск «Газпром экспорта» к Uniper Global Commodities SE и Metha-Methanhandel GmbH. Германским трейдерам запретили продолжать разбирательство в международном арбитраже.

До этого Uniper подала в суд на «Газпром экспорт», чтобы получить компенсацию за убытки от недопоставки российского газа. По оценкам немецкой компании, для компенсации топлива из РФ придется потратить более €11,6 млрд. «Газпром экспорт» не признал нарушение контрактов.

Ранее Uniper заявила, что активы компании в РФ могут изъять из-за решения суда.