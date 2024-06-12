Президент Финляндии примет участие в конференции по Украине в Швейцарии

Президент Финляндии Александр Стубб примет участие в предстоящей конференции по Украине в Швейцарии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию главы государства.

В офисе Стубба уточнили, что целью мероприятия станет «выработка общего понимания пути к справедливому и прочному миру на Украине». В ходе саммита будут обсуждаться краткосрочные и долгосрочные этапы мирного процесса и вопрос, кто должен быть вовлечен в мирное урегулирование, заявили в канцелярии.

До этого стало известно, что президент Аргентины Хавьер Милей передумал и решил посетить конференцию по урегулированию конфликта на Украине, которая состоится в Швейцарии.

Саммит по урегулированию конфликта на Украине без участия России пройдет с 15 по 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации более 160 стран. Более 100 стран подтвердили свое участие. Китай не примет участия в саммите, Россия не была приглашена, президент США Джо Байден не сможет посетить мероприятие.

Ранее Шольц сравнил с растением саммит по Украине в Швейцарии.