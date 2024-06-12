Президент России Владимир Путин изменил структуру управлений своей администрации. Соответствующий указ размещен на портале для публикации нормативно-правовых актов.

В администрации появилось управление по государственной политике в гуманитарной сфере, управление по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, управление по вопросам национальной морской политики, а также управление по государственной политике в сфере ОПК (оборонно-промышленного комплекса). При этом было упразднено управление по обеспечению деятельности Государственного совета РФ.

Всего в администрации президента есть 25 управлений и четыре структуры, действующие на правах управления — аппарат Совета безопасности РФ, аппараты полномоночных представителей президента в федеральных округах, канцелярия президента РФ и секретариат руководителя администрации президента РФ.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров провел встречу с руководителем администрации президента РФ Антоном Вайно.

Ранее Максим Орешкин стал новым заместителем главы администрации президента России.