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Колумбия обратилась к РФ по вопросу о пленном наемнике

Колумбия обратилась к РФ по вопросу о предоставлении помощи пленному гражданину

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Francisco Seco/AP

Посольство Колумбии в Москве связалось с властями РФ по вопросу о предоставлении консульской и гуманитарной помощи пленному бойцу Иностранного легиона ВСУ из этой страны. Об этом сообщает РИА Новости.

В посольстве отметили, что узнали об инциденте из сообщений в СМИ.

«По данному вопросу правительство Колумбии поддерживает связь с родственниками в Колумбии, а посольство связалось с российскими властями для предоставления консульской и гуманитарной помощи, которая потребуется», — заявили в посольстве.

В феврале 2024 года в Боготе заявили, что колумбийские наемники находились на Украине по личному решению, и никаких двусторонних соглашений на этот счет не существует.

По данным следственного комитета РФ, более 3,1 тыс. иностранцев сражаются за Украину в конфликте с Россией. Отмечается, что подавляющее большинство бойцов прибыли на Украину из США, Канады, Великобритании и Грузии.

Ранее в Кремле рассказали об операции «Наемник».

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