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Подполье заявило об ударе по заводу ВСУ в Днепропетровской области

Подпольщик Лебедев заявил об ударе по ремонтному заводу ВСУ в Новомосковске

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Евгений Биятов/РИА Новости

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что, по словам местных жителей, в Новомосковске Днепропетровской области в районе трубного завода, где производится ремонт военной техники ВСУ, зафиксирован прилет.

«Город Новомосковск Днепропетровской области получил прилет в 1.45 ночи. Удар был слышен в стороне Новомосковского трубного завода», — сказал Лебедев, добавив, что подробностей пока нет.

Координатор подполья отметил, что «на завод заходит железнодорожная ветка», и на его территории «очень много» складских помещений.

Лебедев заявил, что местное Сопротивление неоднократно сообщало о том, что на территории завода производится ремонт военной техники.

10 июня Лебедев заявил, что по складу Вооруженных сил Украины в Сумской области Украины был нанесен удар. Также он заявлял, что российские военные около населенного пункта Хотень в Сумской области нанесли удар по украинской ДРГ, которая пробиралась к границе с РФ.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

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