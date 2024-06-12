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Россиянин напал на школьников в скейт-парке из-за внешнего вида

В Новомосковске мужчина избил подростков из-за внешнего вида

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Телеграм-канал «ЧП Новомосковск»

Жители Тульской области устроили разборки в местном скейт-парке. Об этом сообщает Telegram-канал «Тула Жесть».

Инцидент произошел в Новомосковске. На кадрах с места события заметно, как к одному подростку подошла компания мужчин и начала набрасываться из-за внешнего вида. Россиянин также избил другого подростка и нанес несколько ударов, после чего напал на первого.

«После драки мужчина кинул в подростков скейтборд, а затем ушел», – сообщается в публикации.

О том, обратились ли пострадавшие в больницу или правоохранительные органы, не сообщается.

До этого в Бурятии компания подростков напала на девушку. Молодые люди избивали пострадавшую несмотря на то, что она падала. По данным источника, один школьник продемонстрировал раны на своих руках, которые он получил во время избиения. Сообщается также, что девушку обрили. Мотивы нападавших неизвестны, это предстоит выяснить правоохранителям.

Ранее в киргизском Баткене двухлетняя девочка впала в кому после жестокого избиения.

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